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Окружной админсуд приостановил переименование УПЦ МП

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта о переименовании УПЦ МП

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева в Facebook .

Непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов религиозной организации, говорится в сообщении.

Отмечается, что по мнению суда, до решения дела по сути реализация оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации.

Мероприятия направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу, отмечают в пресс-службе.

Отмечается, что к участию в деле в качестве третьих лиц судом были привлечены 265 религиозных организаций.

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