Окружной админсуд приостановил переименование УПЦ МП
22 апреля, 2019, 18:17
Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата об отмене приказа Минкульта о переименовании УПЦ МП
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева в Facebook .
Непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов религиозной организации, говорится в сообщении.
Отмечается, что по мнению суда, до решения дела по сути реализация оспариваемого акта и совершение на его выполнение действий может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации.
Мероприятия направлены исключительно на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела по существу, отмечают в пресс-службе.
Отмечается, что к участию в деле в качестве третьих лиц судом были привлечены 265 религиозных организаций.
- Напомним, 20 декабря Верховная Рада обязала УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Русской православной церкви.
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- УПЦ МП отказалась от участия в единой автокефальной церкви и разорвала отношения со Вселенским патриархатом.
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