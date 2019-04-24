Гройсман ожидает еще большее снижение цен на газ
Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV
Гройсман напомнил о совместном решении с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая снизить цены на газ для бытовых потребителей.
"В понедельник в НАК" Нафтогаз Украины "меня услышали - с 1 мая уменьшают цену на 300 грн за тысячу кубометров газа. Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение ... и мы дальше будем смотреть, как будет открыто " Нафтогаз "действовать по отношению к украинским гражданам", - подчеркнул Гройсман.
Он также добавил, что третьего раза для менеджмента НАК не будет и в любой момент вопрос увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева могут снова поднять.
- Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин и "Нафтогаз" согласовали снижение цены на газ для населения . В мае цены на газ будут снижены до 8,247 гривен за кубометр.
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3 апреля Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" с 1 апреля снизить цены на газ для населения.
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На заседании правительства 17 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил ультиматум НАК "Нафтогаз Украины" по цене на газ для населения, пригрозив увольнением руководства НАК.
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18 апреля в министерстве энергетики и угольной промышленности Украины считают, что НАК "Нафтогаз Украины" может снизить цены на газ для населения без отмены постановления Кабинета министров о спецобязательствах.
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