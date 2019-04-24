Гройсман ожидает еще большее снижение цен на газ

24 апреля, 2019, 12:40

Цены на газ в Украине для населения в дальнейшем могут быть снижены еще больше

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Еспресо.TV

Гройсман напомнил о совместном решении с НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая снизить цены на газ для бытовых потребителей.

"В понедельник в НАК" Нафтогаз Украины "меня услышали - с 1 мая уменьшают цену на 300 грн за тысячу кубометров газа. Я думаю, это не последнее снижение. Рынки показывают снижение ... и мы дальше будем смотреть, как будет открыто " Нафтогаз "действовать по отношению к украинским гражданам", - подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что третьего раза для менеджмента НАК не будет и в любой момент вопрос увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева могут снова поднять.