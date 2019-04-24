Гонтарева считает свой вызов в ГПУ попыткой дискредитации
Об этом заявила экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева, сообщает Радио Свобода.
"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали", - прокомментировала она.
Гонтарева напомнила, что все это началось за три дня до первого тура выборов.
"Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5 утра в реестры по фейковым бумагам, привезенным из Австрии. И все это объявил сам генпрокурор", - отметила она.
Экс-глава НБУ напомнила, что потом было три полностью неправомерных решения судов по "ПриватБанку": обжалована национализация, обжалованы связанные лица и персональная гарантия Коломойского по финансовому поручительству.
"Это полный правовой беспредел. И на следующий же день после выборов снова появляется это полностью фейковое подозрение. В стране просто полный правовой хаос", - отметила Гонтарева.
- Напомним, 28 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о том, что ГПУ объявила подозрение 98 лицам, в том числе чиновникам по делу беглого олигарха Сергея Курченко.
- Прокурор Константин Кулик обвинил лично президента Порошенко, представителей АП некоторых нардепов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование "дела Курченко", в котором фигурируют: Украинский бизнесмен-беглец Сергей Курченко, экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский, экс -глава Администрации президента Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и действующий заместитель главы АП Алексей Филатов.
- Представитель генпрокурора Лариса Сарган заявила, что так называемое сообщение прокурора Константина Кулика о подозрении В.Гонтаревой, Б.Ложкину, К. Стеценко, О.Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства. В ГПУ отметили, что Государственное бюро расследований должно дать оценку действиям прокурора Кулика из-за незаконного сообщения о подозрении бывшим и действующим чиновникам.
- 11 апреля представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности действий прокурора Константина Кулика, в связи с чем он выведен из группы прокуроров в производстве, получившем название "Курченкогейт", поэтому не уполномочен делать заявления по этому делу.
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