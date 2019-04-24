Гонтарева считает свой вызов в ГПУ попыткой дискредитации

24 апреля, 2019, 20:26

Экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева считает дискредитацией вызов на допрос в Генпрокуратуру Украины по делу о расследовании преступлений беглого бизнесмена Сергея Курченко

Об этом заявила экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева, сообщает Радио Свобода.

"Совершенно очевидно, что это спланированная акция по полной дискредитации меня лично и всех реформ финансового сектора, которые я и моя команда сделали", - прокомментировала она.

Гонтарева напомнила, что все это началось за три дня до первого тура выборов.

"Сначала были подозрения от продажного прокурора Кулика, которые он вносил в 5 утра в реестры по фейковым бумагам, привезенным из Австрии. И все это объявил сам генпрокурор", - отметила она.

Экс-глава НБУ напомнила, что потом было три полностью неправомерных решения судов по "ПриватБанку": обжалована национализация, обжалованы связанные лица и персональная гарантия Коломойского по финансовому поручительству.

"Это полный правовой беспредел. И на следующий же день после выборов снова появляется это полностью фейковое подозрение. В стране просто полный правовой хаос", - отметила Гонтарева.