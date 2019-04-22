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Суд может заблокировать и конкурс на должность главы налоговой службы

Окружной административный суд города Киева получил два исковых заявления для блокирования конкурса на замещение должности главы налоговой службы

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов агентству "Интерфакс-Украина", передает ЭП.

"На прошлой неделе Окружной админсуд г. Киева остановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Также нам известно, что в Окружной админсуд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска о приостановлении другого конкурса - на должность главы Государственной налоговой службы", - рассказали в Минфине.

Известно, что в суд повторно с иском обратился бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.

"Инициаторы этого масштабного наступления - бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и сочувствующие ему лица: народный депутат Андрей Антонищак, бывший руководитель Харьковской налоговой Станислав Денисюк... Их стратегия базируется вокруг защиты прав Насирова о восстановлении в должности главы ГФС", - отметили в пресс-службе Минфина.

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