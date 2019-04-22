Суд может заблокировать и конкурс на должность главы налоговой службы
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов агентству "Интерфакс-Украина", передает ЭП.
"На прошлой неделе Окружной админсуд г. Киева остановил конкурс на должность главы Государственной таможенной службы. Также нам известно, что в Окружной админсуд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска о приостановлении другого конкурса - на должность главы Государственной налоговой службы", - рассказали в Минфине.
Известно, что в суд повторно с иском обратился бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
Второй иск подал экс-глава управления Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк.
"Инициаторы этого масштабного наступления - бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и сочувствующие ему лица: народный депутат Андрей Антонищак, бывший руководитель Харьковской налоговой Станислав Денисюк... Их стратегия базируется вокруг защиты прав Насирова о восстановлении в должности главы ГФС", - отметили в пресс-службе Минфина.
-
Напомним, ранее окружной административный суд Киева приостановил действие распоряжения Кабинета министров об объявлении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.
-
В начале марта правительство одобрило запуск распределения Государственной фискальной службы в Государственную таможенную службу и Государственную налоговую служу, а в конце марте объявило конкурс.
-
До этого бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал в суд на Кабинет министров через объявление конкурсов на должности руководителей Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.
-
Однако окружной административный суд Киева отказал экс-главе ГФС Роману Насирову в ходатайстве о прекращении конкурсов на должности глав Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом