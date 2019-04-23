Савченко пришла в Раду

23 апреля, 2019, 10:09

Надежда Савченко, которую недавно выпустили из СИЗО, вернулась на работу в Верховную Раду

Об этом сообщает ее сестра Вера Савченко в Facebook.

Отметим, что Савченко уже зарегистрировала первый законопроект после освобождения. Сейчас текст самого законопроекта отсутствует.

Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, которые выдвинули список кандидатов в депутаты.