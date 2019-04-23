Савченко пришла в Раду
23 апреля, 2019, 10:09
Надежда Савченко, которую недавно выпустили из СИЗО, вернулась на работу в Верховную Раду
Об этом сообщает ее сестра Вера Савченко в Facebook.
Отметим, что Савченко уже зарегистрировала первый законопроект после освобождения. Сейчас текст самого законопроекта отсутствует.
Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, которые выдвинули список кандидатов в депутаты.
- Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 года истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана. Они подозреваются в якобы подготовке теракта в сессионном зале Верховной Рады.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.
- Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи, планирует в ближайшее время вернуться на работу в Верховную Раду.
- 16 апреля заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что Савченко со своей партией осенью 2019 года планирует баллотироваться на парламентских выборах.
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