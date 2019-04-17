Савченко уже зарегистрировала первый законопроект после освобождения
17 апреля, 2019, 15:59
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов"
Соответствующую информацию опубликовали на сайте Верховной Рады.
Сейчас текст самого законопроекта отсутствует.
Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, которые выдвинули список кандидатов в депутаты.
В частности, она инициировала "проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235)".
- Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 года истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана. Они подозреваются в якобы подготовке теракта в сессионном зале Верховной Рады.
- Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.
- Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи, планирует в ближайшее время вернуться на работу в Верховную Раду.
- 16 апреля заместитель главы политической платформы Надежды Савченко Татьяна Проторченко заявила, что Савченко со своей партией осенью 2019 года планирует баллотироваться на парламентских выборах.
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