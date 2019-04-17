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Савченко уже зарегистрировала первый законопроект после освобождения


фото: phl
Народный депутат Надежда Савченко после освобождения из-под стражи зарегистрировала в парламенте законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов"

Соответствующую информацию опубликовали на сайте Верховной Рады.

Сейчас текст самого законопроекта отсутствует.

Савченко предлагает изменить размер денежного залога партиям, которые выдвинули список кандидатов в депутаты.

В частности, она инициировала "проект закона о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно размера денежного залога для партий, выдвинувших избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235)".

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