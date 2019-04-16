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Савченко в ближайшее время вернется на работу в Раду


фото: ukranews
Надежда Савченко, которую освободили из-под стражи, планирует в ближайшее время вернуться на работу в Верховную Раду

Об этом заявил ее адвокат Александр Шадрин, передает Общественное .

"Событие, которого мы добивались больше года. Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", - заявил адвокат.

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Шадрин отметил, что освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, ведь теперь им "не придется отвлекаться на меры и содержания под стражей, а смогут сосредоточиться на рассмотрении дела по существу".

Напомним, в ночь на 16 апреля 2019 истек срок содержания под стражей Надежды Савченко и Владимира Рубана. Они подозреваются в якобы подготовке теракта в сессионном зале Верховной Рады.

Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул , что освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения.

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