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Коноплянка вновь получил травму


фото: waz.de
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка получил повреждение на тренировке немецкого "Шальке"

Об этом сообщает Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По данным издания, футболист сборной Украины Евгений Коноплянка получил травму на тренировке "Шальке". Полузащитник, который три матча подряд не попадает в заявку своей команды на игры Бундеслиги, оставил занятия через час после его начала. Судя по фото, у Евгения возникли проблемы с мышцей правого бедра.

  • Напомним, 11 апреля стало известно, что Футболист "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка решил покинуть немецкий клуб в летнее межсезонье.
  • 3 апреля украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии
  • Новым тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач.
  • Немецкий журналист Томас Тартеманн раскритиковал украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку за большую зарплату, которую игрок не отрабатывает.
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