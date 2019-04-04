Коноплянка не помог "Шальке" пробиться в полуфинал Кубка Германии
4 апреля, 2019, 08:29
Украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии
Об этом сообщает "Трибуна".
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка четвертьфинальный матч Кубка Германии против "Вердера" начал на скамейке запасных.
На 59-й минуте при счете 0: 0 хавбек сборной Украины заменил на поле Брееля Эмболо. Во втором тайме гости дважды забили и вышли в полуфинал.
"Шальке" - "Вердер" 0: 2
Голы: Рашица, 65, Классен, 72
29-летний украинец в этом сезоне провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- Напомним, после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" (0: 7) команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволила Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса.
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