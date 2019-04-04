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Коноплянка не помог "Шальке" пробиться в полуфинал Кубка Германии


фото: XSPORT.ua
Украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии

Об этом сообщает "Трибуна".

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка четвертьфинальный матч Кубка Германии против "Вердера" начал на скамейке запасных.

На 59-й минуте при счете 0: 0 хавбек сборной Украины заменил на поле Брееля Эмболо. Во втором тайме гости дважды забили и вышли в полуфинал.

"Шальке" - "Вердер" 0: 2

Голы: Рашица, 65, Классен, 72

29-летний украинец в этом сезоне провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

  • Напомним, после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" (0: 7) команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволила Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса.
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