Коноплянка не помог "Шальке" пробиться в полуфинал Кубка Германии

4 апреля, 2019, 08:29

Украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии

Об этом сообщает "Трибуна".

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка четвертьфинальный матч Кубка Германии против "Вердера" начал на скамейке запасных.

На 59-й минуте при счете 0: 0 хавбек сборной Украины заменил на поле Брееля Эмболо. Во втором тайме гости дважды забили и вышли в полуфинал.

"Шальке" - "Вердер" 0: 2

Голы: Рашица, 65, Классен, 72

29-летний украинец в этом сезоне провел 20 матчей в составе гельзенкирхенского клуба, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста.