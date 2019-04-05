Тренером Коноплянки может стать экс-ассистент Клоппа

5 апреля, 2019, 11:25

Новым тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач

Об этом сообщает Sky De .

По данным издания, немецкий "Шальке" в ближайшее время собирается сменить главного тренера Хуба Стевенса.

Команду украинца Евгения Коноплянка должен возглавить 57-летний босниец Желько Бувач, ранее был ассистентом одного из лучших тренеров мира Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле".