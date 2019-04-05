Тренером Коноплянки может стать экс-ассистент Клоппа
5 апреля, 2019, 11:25
Новым тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач
Об этом сообщает Sky De .
По данным издания, немецкий "Шальке" в ближайшее время собирается сменить главного тренера Хуба Стевенса.
Команду украинца Евгения Коноплянка должен возглавить 57-летний босниец Желько Бувач, ранее был ассистентом одного из лучших тренеров мира Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле".
- Напомним, 14 марта после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" (0: 7) команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволил Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса.
- 3 апреля украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-