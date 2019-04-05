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Тренером Коноплянки может стать экс-ассистент Клоппа


фото: UA-Football
Новым тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка, может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач

Об этом сообщает Sky De .

По данным издания, немецкий "Шальке" в ближайшее время собирается сменить главного тренера Хуба Стевенса.

Команду украинца Евгения Коноплянка должен возглавить 57-летний босниец Желько Бувач, ранее был ассистентом одного из лучших тренеров мира Юргена Клоппа в дортмундской "Боруссии" и "Ливерпуле".

  • Напомним, 14 марта после позорного поражения в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" (0: 7) команда украинского футболиста Евгения Коноплянки "Шальке" уволил Доменико Тедеско и назначила новым главным тренером Хуба Стевенса.
  • 3 апреля украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии.

 

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