Коноплянка определился со своим будущим в "Шальке"

11 апреля, 2019, 11:45

Футболист "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка решил покинуть немецкий клуб

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, украинец Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" в ближайшее межсезонье. Возможное расставание с гельзенкирхенским клубом Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что немецкий клуб не будет удерживать украинца.

Его контракт с зарплатой в 5 млн евро в год действителен до конца сезона-2019/2020.

В этом сезоне 29-летний украинец провел 20 матчей в составе "Шальке", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.