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Коноплянка определился со своим будущим в "Шальке"


фото: Reuters
Футболист "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка решил покинуть немецкий клуб

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, украинец Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" в ближайшее межсезонье. Возможное расставание с гельзенкирхенским клубом Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что немецкий клуб не будет удерживать украинца.

Его контракт с зарплатой в 5 млн евро в год действителен до конца сезона-2019/2020.

В этом сезоне 29-летний украинец провел 20 матчей в составе "Шальке", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

  • Напомним, 3 апреля украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии
  • Евгений Коноплянка жалеет, что в сборной Украины нет игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого.
  • Новым тренером "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач.
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