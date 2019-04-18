В Германии считают, что Коноплянка не отрабатывает свою огромную зарплату

18 апреля, 2019, 11:29

Немецкий журналист Томас Тартеманн раскритиковал украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку

О зарплате игрока сборной Украины сообщает WAZ.

По данным немецкого издания, Евгений Коноплянка зарабатывает в "Шальке" 4 млн евро в год. Журналист издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн заявил, что зарплата футболиста не соответствует его самоотдаче на поле. По его словам, украинец сыграл "бедные 12 поединков", 10 раз оказавшись на скамье запасных.

В матче с "Нюрнбергом" (1: 1) Коноплянка не попал даже в заявку команды.

"Его не было в команде. Это мое решение. Если у вас под рукой столь большой отряд футболистов, случается, что кому-то может не найтись места даже в запасе", - объяснил отсутствие украинца главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс.