В Германии считают, что Коноплянка не отрабатывает свою огромную зарплату
18 апреля, 2019, 11:29
Немецкий журналист Томас Тартеманн раскритиковал украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянку
О зарплате игрока сборной Украины сообщает WAZ.
По данным немецкого издания, Евгений Коноплянка зарабатывает в "Шальке" 4 млн евро в год. Журналист издания Westdeutsche Allgemeine Zeitung Томас Тартеманн заявил, что зарплата футболиста не соответствует его самоотдаче на поле. По его словам, украинец сыграл "бедные 12 поединков", 10 раз оказавшись на скамье запасных.
В матче с "Нюрнбергом" (1: 1) Коноплянка не попал даже в заявку команды.
"Его не было в команде. Это мое решение. Если у вас под рукой столь большой отряд футболистов, случается, что кому-то может не найтись места даже в запасе", - объяснил отсутствие украинца главный тренер "Шальке" Хуб Стевенс.
- Напомним, 11 апреля стало известно, что футболист "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка решил покинуть немецкий клуб в летнее межсезонье.
- 3 апреля украинец Евгений Коноплянка не помог "Шальке" одолеть "Вердер" в четвертьфинале Кубка Германии
- Евгений Коноплянка жалеет, что в сборной Украины нет игрока "Зенита" Ярослава Ракицкого.
- Новым тренером "Шальке", за которого выступает украинец Евгений Коноплянка, может стать бывший помощник Юргена Клоппа в "Ливерпуле" Желько Бувач.
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