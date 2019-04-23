Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет остановить "Северный поток-2"
23 апреля, 2019, 14:48
Кандидат на пост главы Еврокомиссии и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", если займет эту должность
Об этом сообщает Polska Times,
Он уверен, что газопровод усилит зависимость Европы от российского газа.
"Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток-2", - заявил он.
- Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
- После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
- Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
- 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датском энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
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