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Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет остановить "Северный поток-2"


фото: REUTERS
Кандидат на пост главы Еврокомиссии и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", если займет эту должность

Об этом сообщает Polska Times,

Он уверен, что газопровод усилит зависимость Европы от российского газа.

"Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток-2", - заявил он.

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