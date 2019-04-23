Кандидат на пост главы Еврокомиссии хочет остановить "Северный поток-2"

23 апреля, 2019, 14:48

Кандидат на пост главы Еврокомиссии и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать реализацию проекта газопровода "Северный поток-2", если займет эту должность

Об этом сообщает Polska Times,

Он уверен, что газопровод усилит зависимость Европы от российского газа.

"Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток-2", - заявил он.