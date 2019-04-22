В Нацбанке пояснили, или "качать" курс доллара после выборов

22 апреля, 2019, 12:48

Национальный банк Украины продолжит юридическое обжалование решений судов первой инстанции о национализации "ПриватБанка"

Об этом Радио Свобода заявил 21 апреля почетный президент Киевской школы экономики, заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.

"С экономической точки зрения банк был не выполнять свои обязательства, и поэтому его нужно было либо закрывать, либо национализировать. Закрывать его было опасно, это большой банк, и в больших банков во всех странах относятся по-другому ... Что будет дальше? Мне сложно делать какой-то прогноз, думаю, что нужно следить за тем, чтобы налогоплательщики опять не заплатили еще раз за то банк каким-то новым политическим силам, - пояснил он.

По словам Милованова, курс гривны к доллару и другим мировым валютам от результатов выборов "сейчас еще не зависит".

"Это будет зависеть от экономической политики, которая будет внедряться. Думаю, что рынки, экономика и люди в целом приглянутся к тому, какие будут первые назначения, первые политические, экономические решения новой команды, кто будет в этой команде ", - отметил заместитель председателя Совета НБУ.