В Нацбанке пояснили, или "качать" курс доллара после выборов
Об этом Радио Свобода заявил 21 апреля почетный президент Киевской школы экономики, заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.
"С экономической точки зрения банк был не выполнять свои обязательства, и поэтому его нужно было либо закрывать, либо национализировать. Закрывать его было опасно, это большой банк, и в больших банков во всех странах относятся по-другому ... Что будет дальше? Мне сложно делать какой-то прогноз, думаю, что нужно следить за тем, чтобы налогоплательщики опять не заплатили еще раз за то банк каким-то новым политическим силам, - пояснил он.
По словам Милованова, курс гривны к доллару и другим мировым валютам от результатов выборов "сейчас еще не зависит".
"Это будет зависеть от экономической политики, которая будет внедряться. Думаю, что рынки, экономика и люди в целом приглянутся к тому, какие будут первые назначения, первые политические, экономические решения новой команды, кто будет в этой команде ", - отметил заместитель председателя Совета НБУ.
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Напомним, на на 22 апреля официальный курс установлен на уровне 26,85 гривны за доллар. Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,21 гривны (на 19 апреля - 30,19 гривны).
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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
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Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны к 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.
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А международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривны за доллар.
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