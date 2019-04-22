//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацбанке пояснили, или "качать" курс доллара после выборов


фото: tyzhden.ua
Национальный банк Украины продолжит юридическое обжалование решений судов первой инстанции о национализации "ПриватБанка"

Об этом Радио Свобода заявил 21 апреля почетный президент Киевской школы экономики, заместитель председателя Совета НБУ Тимофей Милованов.

"С экономической точки зрения банк был не выполнять свои обязательства, и поэтому его нужно было либо закрывать, либо национализировать. Закрывать его было опасно, это большой банк, и в больших банков во всех странах относятся по-другому ... Что будет дальше? Мне сложно делать какой-то прогноз, думаю, что нужно следить за тем, чтобы налогоплательщики опять не заплатили еще раз за то банк каким-то новым политическим силам, - пояснил он.

По словам Милованова, курс гривны к доллару и другим мировым валютам от результатов выборов "сейчас еще не зависит".

"Это будет зависеть от экономической политики, которая будет внедряться. Думаю, что рынки, экономика и люди в целом приглянутся к тому, какие будут первые назначения, первые политические, экономические решения новой команды, кто будет в этой команде ", - отметил заместитель председателя Совета НБУ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать