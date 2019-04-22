Официальный курс: гривна немного "просела" относительно доллара
22 апреля, 2019, 10:18
Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на на 22 апреля официальный курс установлен на уровне 26,85 гривны за доллар.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,21 гривны (на 19 апреля - 30,19 гривны).
- Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны к 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году.
- А международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривны за доллар.
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