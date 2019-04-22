Официальный курс: гривна немного "просела" относительно доллара

22 апреля, 2019, 10:18

Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на на 22 апреля официальный курс установлен на уровне 26,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,21 гривны (на 19 апреля - 30,19 гривны).