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Официальный курс: гривна немного "просела" относительно доллара


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки

 

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на на 22 апреля официальный курс установлен на уровне 26,85 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,21 гривны (на 19 апреля - 30,19 гривны).

 

 

 
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