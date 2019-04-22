Суд перенес апелляцию НБУ на решение о ПриватБанка
22 апреля, 2019, 17:41
Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы НБУ на решение Окружного административного суда Киева "ПриватБанка"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, речь идет об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.
По данным пресс-службы НБУ, рассмотрение апелляции состоится 13 мая.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщило, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, являются недобросовестными.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потере средств украинцами.
- 20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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