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Суд перенес апелляцию НБУ на решение о ПриватБанка


фото: dpchas
Шестой апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы НБУ на решение Окружного административного суда Киева "ПриватБанка"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, речь идет об отмене распоряжения НБУ о проверке "ПриватБанка" в октябре 2016 года, итоги которой легли в основу национализации финучреждения.

По данным пресс-службы НБУ, рассмотрение апелляции состоится 13 мая.

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