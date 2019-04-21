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По состоянию на 9:00 не открылся только один избирательный участок, - Нацполиция

Публичную безопасность и порядок во время избирательного процесса обеспечивают более 133 тыс. правоохранителей. Среди них - почти 72,4 тыс. полицейских, 7,5 тыс. военнослужащих Нацгвардии, почти 39 тыс. спасателей и более 8 тыс. пограничников

Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, правоохранители несут службу в составе нарядов, следственно-оперативных групп и групп диалога. Кроме того, они охраняют правопорядок в местах расположения избирательных участков и готовы к решению внезапно возникающих задач.

"Расстановка была полностью отработана. Уже на протяжении двух дней приняты под охрану все избирательные комиссии. Личный состав приступил к выполнению задач", - сообщил Яровой, добавив, что в настоящее время не открылся только один избирательный участок.

Это участок в прифронтовом поселке Лебединский Волновахского района Донецкой области, расположенном к востоку от города Мариуполя.

Справка

Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.

Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .

  • Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
  • Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
  • Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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