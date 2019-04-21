По состоянию на 9:00 не открылся только один избирательный участок, - Нацполиция
Об этом во время брифинга заявил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, правоохранители несут службу в составе нарядов, следственно-оперативных групп и групп диалога. Кроме того, они охраняют правопорядок в местах расположения избирательных участков и готовы к решению внезапно возникающих задач.
"Расстановка была полностью отработана. Уже на протяжении двух дней приняты под охрану все избирательные комиссии. Личный состав приступил к выполнению задач", - сообщил Яровой, добавив, что в настоящее время не открылся только один избирательный участок.
Это участок в прифронтовом поселке Лебединский Волновахского района Донецкой области, расположенном к востоку от города Мариуполя.
Справка
Сегодня, 21 апреля 2019 года, в Украине происходит повторное голосование на очередных президентских выборах.
Во второй тур, напомним, вышли действующий президент Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, и комедийный актер Владимир Зеленский .
- Перед этим суд отказался снимать Зеленского с выборов за якобы подкуп избирателей.
- Руководительница Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук уверяет, что 100% избирательных участков полностью обеспечены избирательными бюллетенями.
- Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках .
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