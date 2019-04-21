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Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Непал впервые запустил собственный спутник

Непалу впервые удалось успешно запустить в космос собственный исследовательский спутник
Об этом сообщает Синьхуа .

"Исследовательский спутник, названный NepaliSat-1, был запущен с базы НАСА в штате Вирджиния", - говорится в материале. Спутник был разработан и изготовлен в Японии двумя непальскими учеными.

"Скромно начав запуском NepaliSat-1, Непал вошел в космическую эру. Хочу поздравить всех ученых и институты, которые были вовлечены в этот процесс от его зарождения до запуска, улучшив таким образом репутацию нашей страны ", - написал на своей странице в сети Твиттер премьер-министр Непала Шарма Оли

Синьхуа добавляет, что в Академии наук и технологий Непала рассказали, что уже собирают в Непале наземную станцию, которая будет принимать сигналы нового спутника.

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