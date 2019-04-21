Непал впервые запустил собственный спутник
"Исследовательский спутник, названный NepaliSat-1, был запущен с базы НАСА в штате Вирджиния", - говорится в материале. Спутник был разработан и изготовлен в Японии двумя непальскими учеными.
Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa- KP Sharma Oli (@kpsharmaoli) 18 апреля 2019
"Скромно начав запуском NepaliSat-1, Непал вошел в космическую эру. Хочу поздравить всех ученых и институты, которые были вовлечены в этот процесс от его зарождения до запуска, улучшив таким образом репутацию нашей страны ", - написал на своей странице в сети Твиттер премьер-министр Непала Шарма Оли
Синьхуа добавляет, что в Академии наук и технологий Непала рассказали, что уже собирают в Непале наземную станцию, которая будет принимать сигналы нового спутника.
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетой, вдвое тяжелее Земли.
- Впервые получили фото новорожденной планеты : европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевых, Европе.
- Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона . Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-