Непал впервые запустил собственный спутник

"Исследовательский спутник, названный NepaliSat-1, был запущен с базы НАСА в штате Вирджиния", - говорится в материале. Спутник был разработан и изготовлен в Японии двумя непальскими учеными.

Though a humble beginning, with the launching of NepaliSat-1 Nepal has entered the Space-Era. I wish to congratulate all those scientists and institutions that were involved right from the development to its launching thereby enhancing the prestige of our country. pic.twitter.com/PpF1PIcQfa - KP Sharma Oli (@kpsharmaoli) 18 апреля 2019

"Скромно начав запуском NepaliSat-1, Непал вошел в космическую эру. Хочу поздравить всех ученых и институты, которые были вовлечены в этот процесс от его зарождения до запуска, улучшив таким образом репутацию нашей страны ", - написал на своей странице в сети Твиттер премьер-министр Непала Шарма Оли

Синьхуа добавляет, что в Академии наук и технологий Непала рассказали, что уже собирают в Непале наземную станцию, которая будет принимать сигналы нового спутника.