Суд рассмотрит иск о снятии Зеленского с выборов
20 апреля, 2019, 19:27
20 апреля шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты
Об этом сообщил адвокат Андрей Хилько, который подал иск, в facebook.
По словам адвоката, заседание состоится по адресу: ул.Московская, 8, корпус 30, зал заседаний 2. Время начала 21:00, 20 апреля.
На 20:30 адвокат назначил брифинг, чтобы обсудить предстоящий судебный процесс с прессой.
Согласно информации на сайте Судебной власти Украины, дело №855 / 124/19 в признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 г. в регистрации кандидата Зеленского В.А. действительно будет рассматриваться сегодня, 20 апреля в шестом апелляционном суде.
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