В бюллетене будут фамилии обоих кандидатов - Магера об иске о снятии Зеленского с выборов

20 апреля, 2019, 21:58

Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что законных оснований для снятия Владимира Зеленского с выборов нет

Об этом Андрей Магера написал в facebook.

"Я ничего не планировал сегодня писать о наших выборах, но лента новостей захлебывается от сообщений об иске в апелляционном административном суде по "отмене регистрации В. Зеленского за подкуп избирателей".

Необходимо отметить, что часть первая статьи 56 Закона Украины "О выборах президента Украины" содержит только 5 оснований для отмены регистрации кандидата на пост президента. Этот перечень является исключительным. Даже если допустить, что действительно имел место подкуп избирателей, то избирательный закон за подобное предусматривает только объявление предупреждения Центральной избирательной комиссией. И все", - написал Магера.

По его словам, иск может быть выгоден одной из команд кандидатов в президенты .

"Кому выгодно представление этого иска и зачем? Во-первых, одной из команд кандидата. Кому именно, покажет время и логический анализ. Во-вторых, с целью появления дополнительного информационного повода в день тишины. Цель, по-моему, совсем неблагородна.

Поэтому позвольте успокоить всех: завтра, 21 апреля, в избирательном бюллетене будут фамилии обоих кандидатов - Владимира Зеленского и Петра Порошенко", - заявил Магера.