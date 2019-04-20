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В штабе Зеленского отреагировали на иск о снятии с выборов


фото: REUTERS
В команде Владимира Зеленского отреагировали на судебный иск о снятии кандидата в президенты с выборов

Об этом сообщает "РБК-Украина"

В команде кандидата на выборах президента Украины Владимира Зеленского заявили, что на этой стадии избирательного процесса это не является законным. Об этом заявил представитель избирательного штаба Зеленского Святослав Юраш.

По его мнению, отмена регистрации кандидата была бы незаконной перед повторным голосованием.

"Конечно, мы считаем, что это является незаконным попыткой и вмешательством в выборы", - сказал Юраш.

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