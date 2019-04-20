//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Информационная провокация: в ОПОРЕ прокомментировали иск о снятии Зеленского с выборов


фото: rbc.ua
Глава правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала иск о снятии Владимира Зеленского с выборов информационной провокацией

Об этом сообщает "Общественное".

Ольга Айвазовская, которая наблюдает за выборами в Украине, заявила, что оснований для обжалования регистрации сейчас не может.

"Нет в законе никаких оснований для удовлетворения иска, чтобы не было в исковых требованиях. Сегодня уже через суд нельзя даже быть включенным в список избирателей, не то, что отменять регистрацию кандидата. Это не афера, а информационная провокация", - заявила Айвазовская .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать