Информационная провокация: в ОПОРЕ прокомментировали иск о снятии Зеленского с выборов

20 апреля, 2019, 22:26

Глава правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала иск о снятии Владимира Зеленского с выборов информационной провокацией

Об этом сообщает "Общественное".

Ольга Айвазовская, которая наблюдает за выборами в Украине, заявила, что оснований для обжалования регистрации сейчас не может.

"Нет в законе никаких оснований для удовлетворения иска, чтобы не было в исковых требованиях. Сегодня уже через суд нельзя даже быть включенным в список избирателей, не то, что отменять регистрацию кандидата. Это не афера, а информационная провокация", - заявила Айвазовская .