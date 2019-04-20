Информационная провокация: в ОПОРЕ прокомментировали иск о снятии Зеленского с выборов
20 апреля, 2019, 22:26
Глава правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала иск о снятии Владимира Зеленского с выборов информационной провокацией
Об этом сообщает "Общественное".
Ольга Айвазовская, которая наблюдает за выборами в Украине, заявила, что оснований для обжалования регистрации сейчас не может.
"Нет в законе никаких оснований для удовлетворения иска, чтобы не было в исковых требованиях. Сегодня уже через суд нельзя даже быть включенным в список избирателей, не то, что отменять регистрацию кандидата. Это не афера, а информационная провокация", - заявила Айвазовская .
- 20 апреля шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
- В команде Владимира Зеленского отреагировали на судебный иск о снятии кандидата в президенты с выборов.
- Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что законных оснований для снятия Владимира Зеленского форуме .
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