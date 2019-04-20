Суд начал рассматривать иск о снятии Зеленского с выборов

20 апреля, 2019, 22:41

В Киеве шестой апелляционный суд начал рассматривать иск о снятии кандидата в президенты Владимира Зеленского с выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Иск подал наблюдатель Андрей Хилько с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты.

Во время судебного заседания Хилько заявил, что его возмутило то, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению это можно считать подкупом.