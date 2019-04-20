Суд начал рассматривать иск о снятии Зеленского с выборов
20 апреля, 2019, 22:41
В Киеве шестой апелляционный суд начал рассматривать иск о снятии кандидата в президенты Владимира Зеленского с выборов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Иск подал наблюдатель Андрей Хилько с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты.
Во время судебного заседания Хилько заявил, что его возмутило то, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению это можно считать подкупом.
- 20 апреля шестой апелляционный суд Киева рассмотрит иск о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
- В команде Владимира Зеленского отреагировали на судебный иск о снятии кандидата в президенты с выборов.
- Бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что законных оснований для снятия Владимира Зеленского нет.
- Глава правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала иск о снятии Владимира Зеленского с выборов информационной провокацией .
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