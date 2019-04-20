//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Суд начал рассматривать иск о снятии Зеленского с выборов


фото: rbc.ua
В Киеве шестой апелляционный суд начал рассматривать иск о снятии кандидата в президенты Владимира Зеленского с выборов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Иск подал наблюдатель Андрей Хилько с требованием отменить регистрацию Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты.

Во время судебного заседания Хилько заявил, что его возмутило то, что Зеленский бесплатно раздавал билеты на дебаты на "Олимпийском". По его мнению это можно считать подкупом.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 апреля, 2019 суббота

больше новостей

20 апреля, 2019 суббота

19 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать