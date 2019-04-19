Усик рассказал, сколько будет весить в хэвивейте
19 апреля, 2019, 14:58
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем оптимальном весе
Слова Усика приводит "Сегодня" .
Александр Усик рассказал, как он готовится к дебюту в супертяжелом весе.
"Я не стал набирать вес. Вес такой же, каким был в межсезонье. Просто его сейчас нужно обработать," перевести "в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг весить, даже 99 не нужно - рабочий вес в бою будет 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем боксировать 12 раундов. Мы всегда настраиваемся на 12 раундов. С лишним весом будет очень сложно вытащить из тем темпом, с которым мы работаем ", - рассказал Усик в беседе с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетики Алексеем Торохтию.
25 мая в Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом Карлосом Такама.
- 30 марта промоутер Эдди Хирн назвал условие поединка украинского боксера Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
- Ранее было официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такама.
- Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах о встрече с украинцем Александром Усиком.
- Российский боксер Мурат Гассиев подписал контракт с промоутером Эдди Хирном и объявил о переходе в супертяжелый вес ради боя с Александром Усиком .
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