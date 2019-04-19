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Усик рассказал, сколько будет весить в хэвивейте


фото: Sporting Life
Украинский боксер Александр Усик рассказал о своем оптимальном весе

Слова Усика приводит "Сегодня" .

Александр Усик рассказал, как он готовится к дебюту в супертяжелом весе.

"Я не стал набирать вес. Вес такой же, каким был в межсезонье. Просто его сейчас нужно обработать," перевести "в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг весить, даже 99 не нужно - рабочий вес в бою будет 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем боксировать 12 раундов. Мы всегда настраиваемся на 12 раундов. С лишним весом будет очень сложно вытащить из тем темпом, с которым мы работаем ", - рассказал Усик в беседе с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетики Алексеем Торохтию.

25 мая в Оксон-Хилле Усик встретится с 38-летним французом Карлосом Такама.

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