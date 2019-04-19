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Российский боксер ради реванша с Усиком перешел в супертяжелый вес


фото: ringside24.com
Российский боксер Мурат Гассиев подписал контракт с промоутером Александра Усика Эдди Хирном и объявил о переходе в супертяжелый вес

Об этом сообщает Matchroom Boxing .

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев подписал соглашение с компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing и стриминговим сервисом DAZN.

"Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в увлекательной супертяжелом весе", - сказал Гассиев.

Напомним, предыдущий поединок Мурат Гассиев провел в июле 2018 года против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Россиянин заявил, что намерен вновь встретиться с украинцем и после перехода Усика к супертяжелому весу также решил изменить категорию.

 

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