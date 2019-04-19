Российский боксер ради реванша с Усиком перешел в супертяжелый вес
Об этом сообщает Matchroom Boxing .
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев подписал соглашение с компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing и стриминговим сервисом DAZN.
"Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в увлекательной супертяжелом весе", - сказал Гассиев.
Напомним, предыдущий поединок Мурат Гассиев провел в июле 2018 года против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Россиянин заявил, что намерен вновь встретиться с украинцем и после перехода Усика к супертяжелому весу также решил изменить категорию.
- 30 марта промоутер Эдди Хирный назвал условие поединка украинского боксера Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
- Ранее было официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такама.
- Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах относительно встречи с украинцем Александром Усиком.
- Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
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