Российский боксер ради реванша с Усиком перешел в супертяжелый вес

19 апреля, 2019, 13:20

Российский боксер Мурат Гассиев подписал контракт с промоутером Александра Усика Эдди Хирном и объявил о переходе в супертяжелый вес

Об этом сообщает Matchroom Boxing .

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Мурат Гассиев подписал соглашение с компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing и стриминговим сервисом DAZN.

"Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в увлекательной супертяжелом весе", - сказал Гассиев.

Напомним, предыдущий поединок Мурат Гассиев провел в июле 2018 года против Александра Усика за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Россиянин заявил, что намерен вновь встретиться с украинцем и после перехода Усика к супертяжелому весу также решил изменить категорию.