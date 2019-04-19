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"Леганес" не хочет отпускать Лунина в "Реал"


фото: football.ua
Испанский футбольный клуб "Леганес" договаривается с "Реалом" о продлении аренды украинского голкипера Андрея Лунина

Об этом сообщает Marca .

Несмотря на то, что 20-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл за "Леганес" лишь в трех матчах чемпионате Испании и двух встречах Кубка Испании, клуб хочет продлить его аренду еще на сезон.

"Леганес" пока не смог договориться о продлении контракта с основным голкипером Иваном Куэльяром. В связи с этим и убедительной игрой украинца именно Лунин может стать первым вратарем команды в сезоне 2019/20.

В нынешнем сезоне Лунин провел в составе "Леганес" 5 матчей и пропустил 3 гола.

 

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