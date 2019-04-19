"Леганес" не хочет отпускать Лунина в "Реал"
19 апреля, 2019, 12:15
Испанский футбольный клуб "Леганес" договаривается с "Реалом" о продлении аренды украинского голкипера Андрея Лунина
Об этом сообщает Marca .
Несмотря на то, что 20-летний украинец в нынешнем сезоне сыграл за "Леганес" лишь в трех матчах чемпионате Испании и двух встречах Кубка Испании, клуб хочет продлить его аренду еще на сезон.
"Леганес" пока не смог договориться о продлении контракта с основным голкипером Иваном Куэльяром. В связи с этим и убедительной игрой украинца именно Лунин может стать первым вратарем команды в сезоне 2019/20.
В нынешнем сезоне Лунин провел в составе "Леганес" 5 матчей и пропустил 3 гола.
- 18 апреля стало известно, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан намерен вернуть украинского голкипера Андрея Лунина по аренде "Леганесе".
- Знаменитый нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал о перспективах Лунина, который принадлежит мадридскому клубу.
- Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале".
- Потенциальный конкурент украинского голкипера Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Кейлор Навас хочет остаться в мадридском клубе.
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