Лунин согласен на роль запасного голкипера в "Реале"
Об этом сообщает FootballHub .
По словам Андрея Лунина, пока он борется за место в составе "Леганес", но в случае возвращения из аренды в "Реал", его сначала вполне устроит статус запасного в мадридском клубе.
"Я жду своего шанса в клубе, работаю на 150%. Когда доверяют и выпускают на матч, то стараюсь показывать стабильную игру. Хотелось бы, конечно, в "Реале" быть. На первых порах в запасе - тоже неплохо", - сказал Лунин .
Также голкипер оценил шансы сборной Украины против Португалии и выразил убеждение, что лидера соперников - Кришитану Роналду - украинцам по силам остановить.
"Португалия - лидер нашей группы, но со всеми можно и нужно играть в свою игру. Мы каждый матч будем играть на победу, а результат уже увидим в конце. Роналду? И что? Его останавливать можно командными действиями. "Атлетико" же его остановил в первом матче. Тренерский штаб нам расскажет, как его удержать ", - сказал Лунин.
- Напомним, 9 марта украинский голкипер "Леганес" Андрей Лунин парировал пенальти в матче чемпионата Испании против "Атлетико", однако не спас свою команду от поражения.
- Украинский голкипер "Леганес" Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии Marca.
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