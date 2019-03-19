Лунин согласен на роль запасного голкипера в "Реале"

19 марта, 2019, 16:21

Украинский голкипер Андрей Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале"

Об этом сообщает FootballHub .

По словам Андрея Лунина, пока он борется за место в составе "Леганес", но в случае возвращения из аренды в "Реал", его сначала вполне устроит статус запасного в мадридском клубе.

"Я жду своего шанса в клубе, работаю на 150%. Когда доверяют и выпускают на матч, то стараюсь показывать стабильную игру. Хотелось бы, конечно, в "Реале" быть. На первых порах в запасе - тоже неплохо", - сказал Лунин .

Также голкипер оценил шансы сборной Украины против Португалии и выразил убеждение, что лидера соперников - Кришитану Роналду - украинцам по силам остановить.

"Португалия - лидер нашей группы, но со всеми можно и нужно играть в свою игру. Мы каждый матч будем играть на победу, а результат уже увидим в конце. Роналду? И что? Его останавливать можно командными действиями. "Атлетико" же его остановил в первом матче. Тренерский штаб нам расскажет, как его удержать ", - сказал Лунин.