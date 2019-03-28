Легендарный футболист "Реала" оценил перспективы Лунина в Мадриде

28 марта, 2019, 14:50

Знаменитый нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал о перспективах украинца Андрея Лунина, который принадлежит мадридскому клубу

Об этом сообщает Tribuna.com.

"Может ли Лунин стать основным вратарем "Реала"? Если "Реал" им заинтересовался, значит, в нем что-то видят. Ему нужно учиться и расти. Клуб от него не отказывается, а ждет, когда Андрей наберет необходимый уровень. Мы видим, что это талантливый игрок. Надеемся, в будущем мы его увидим на поле", - сказал Морьентес.

Также экс-форвард мадридцев дал характеристику другому украинскому футболисту, выступающему в Испании за "Альбасете", Роману Зозуле.

"Он играет в "Альбасете" и, можно сказать, главный в этой команде. Он лучший в этом клубе. Нравится ли мне Зозуля? Очень", - сказал Морьентес.