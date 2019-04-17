Конкурент Лунина решил остаться в "Реале"
Об этом сообщает Goal.com.
Кейлор Навас признался, что хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что "Реал" может продать 32-летнего костариканца, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года.
"Я очень благодарен Богу, что он дал мне шанс играть в "Реале". Надеюсь, я смогу остаться на следующий сезон. У меня есть контракт. Мы должны подождать и посмотреть, изменится ли что-нибудь", - сказал Навас.
Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "сливочных" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне Навас проиграл в борьбе за место основного голкипера бельгийцу Тибо Куртуа. Он провел 18 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов.
Андрей Лунин также принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды за "Леганес".
- В начале апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим Андрея Лунина и решил летом его вернуть в мадридский клуб.
- Знаменитый нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал о перспективах Лунина, который принадлежит мадридскому клубу.
- Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале".
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