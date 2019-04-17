Конкурент Лунина решил остаться в "Реале"

17 апреля, 2019, 17:07

Потенциальный конкурент украинского голкипера Андрея Лунина за место в воротах "Реала" Кейлор Навас хочет остаться в мадридском клубе

Об этом сообщает Goal.com.

Кейлор Навас признался, что хочет остаться в мадридском клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось, что "Реал" может продать 32-летнего костариканца, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года.

"Я очень благодарен Богу, что он дал мне шанс играть в "Реале". Надеюсь, я смогу остаться на следующий сезон. У меня есть контракт. Мы должны подождать и посмотреть, изменится ли что-нибудь", - сказал Навас.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года. В составе "сливочных" он выигрывал чемпионат Испании, а также трижды становился победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Навас проиграл в борьбе за место основного голкипера бельгийцу Тибо Куртуа. Он провел 18 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов.

Андрей Лунин также принадлежит "Реалу", но выступает на правах аренды за "Леганес".