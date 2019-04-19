Правительство Ливии выдало ордер на арест фельдмаршала Хафтара
19 апреля, 2019, 10:49
Ливийское правительство национального единства выдало ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, войска которого пытаются захватить столицу страны Триполи
Как сообщает DW , военная прокуратура Ливии санкционировала арест генерала и его шести подчиненных.
Их обвиняют в авиаударе по жилому кварталу в ливийской столице.
Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.
7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.
По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.
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