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Правительство Ливии выдало ордер на арест фельдмаршала Хафтара


фото: REUTERS
Ливийское правительство национального единства выдало ордер на арест фельдмаршала Халифы Хафтара, войска которого пытаются захватить столицу страны Триполи

Как сообщает DW , военная прокуратура Ливии санкционировала арест генерала и его шести подчиненных.

Их обвиняют в авиаударе по жилому кварталу в ливийской столице.

Напомним, что фельдмаршал Халифа Хафтар 4 апреля отдал приказ Ливийской национальной армии наступать на Триполи, где заседает международно признанное правительство национального согласия.

7 апреля авиация ЛПА нанесла первый авиаудар по пригороду Триполи. Чуть позже армия Хафтара заявила, что взяла под контроль аэропорт в пригороде Триполи.

По последним данным, за все время наступления на Триполи погибли 205 человек, еще более 900 получили ранения.

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