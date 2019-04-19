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Еще один украинский клуб могут наказать за договорные матчи


фото: koloskovalivka.com
Ковалевский "Колос" могут лишить профессионального статуса за договорные матчи

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в Facebook.

По его словам, в ближайшее время в КДК ФФУ появится толстая папка с доказательствами соответствующих фактов и клуб ждет судьба ПФК "Сумы", который лишили профессионального статуса.

"Одним из участников таких схем, был скандально известный арбитр 1 Лиги - Виктор Арановский. Есть информация, что именно Арановского-младшего ФК Колос использовал в качестве посредника в работе с арбитрами", - написал Андриюк.

"Колос" посида 2-е место в первой лиге и ведет борьбу за путевку в УПЛ.

  • Напомним, ранее Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ лишил профессионального статуса ПФК "Сумы", а трех футболистов пожизненно отстранили от футбола за договорные матчи.
  • Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных .
  • Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
  • Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
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