ФФУ дисквалифицирует за договорные матчи десятки людей, - СМИ

26 июля, 2018, 14:10

Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификации десятков причастных

Об этом в эфире шоу "ТаТоТаке" заявил журналист Константин Андриюк.

По его информации, в отношении договорных матчей в Украине продолжаются допросы. По результатам следственных действий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей.

"Проходят допросы. Выдвигаются подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненные дисквалификации. Речь идет о десятках людей", – заявил Андриюк.

В конце июня правоохранительные органы провели вторую волну обысков в рамках расследования дел по матчам с фиксированным результатом.