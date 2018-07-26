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ФФУ дисквалифицирует за договорные матчи десятки людей, - СМИ


фото: ffu.ua
Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификации десятков причастных

Об этом в эфире шоу "ТаТоТаке" заявил журналист Константин Андриюк.

По его информации, в отношении договорных матчей в Украине продолжаются допросы. По результатам следственных действий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей.

"Проходят допросы. Выдвигаются подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненные дисквалификации. Речь идет о десятках людей", – заявил Андриюк.

В конце июня правоохранительные органы провели вторую волну обысков в рамках расследования дел по матчам с фиксированным результатом.

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