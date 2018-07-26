ФФУ дисквалифицирует за договорные матчи десятки людей, - СМИ
26 июля, 2018, 14:10
Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификации десятков причастных
Об этом в эфире шоу "ТаТоТаке" заявил журналист Константин Андриюк.
По его информации, в отношении договорных матчей в Украине продолжаются допросы. По результатам следственных действий ФФУ готовит отстранение от футбола десятков людей.
"Проходят допросы. Выдвигаются подозрения и совсем скоро будут громкие разоблачения и пожизненные дисквалификации. Речь идет о десятках людей", – заявил Андриюк.
В конце июня правоохранительные органы провели вторую волну обысков в рамках расследования дел по матчам с фиксированным результатом.
- Вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что в сентябре первые дела могут быть переданы в суд.
- В мае полиция провела масштабную операцию по делу о договорных футбольных матчах.
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