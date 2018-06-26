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Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах


фото: facebook
Началась вторая волна массовых обысков по делу о договорных футбольных матчах

Об этом сообщает UA:СПОРТ.

Сегодня с 6:00 утра правоохранители проводят обыски у подозреваемых футболистов, арбитров, агентов и должностных лиц украинского футбола. По информации Football Hub, обыски охватили 11 областей Украины.

Первая волна обысков была проведена 22 мая, когда МВД сообщило о 57 эпизодах с участием 328 человек по делу о договорных матчах. 33 клуба попали в список подозреваемых.

 

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