Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах
26 июня, 2018, 10:28
Началась вторая волна массовых обысков по делу о договорных футбольных матчах
Об этом сообщает UA:СПОРТ.
Сегодня с 6:00 утра правоохранители проводят обыски у подозреваемых футболистов, арбитров, агентов и должностных лиц украинского футбола. По информации Football Hub, обыски охватили 11 областей Украины.
Первая волна обысков была проведена 22 мая, когда МВД сообщило о 57 эпизодах с участием 328 человек по делу о договорных матчах. 33 клуба попали в список подозреваемых.
- Ранее полиция обнародовала подробности спецоперации по делу о договорных матчах.
- В полиции выразили уверенность в стопроцентной судебной перспективе дела о "договорняках".
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