11 фигурантам дела о договорных матчах объявлено подозрение, - Холодницкий
Об этом сообщает "Футбол 1".
По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и президента Федерации футбола Украины, среди подозреваемых пять футболистов, менеджеры клубов и два тренера.
"Объявлено 11 подозрений, среди них пять футболистов, четыре менеджера футбольных клубов и два тренера. Надеюсь, до конца лета, в сентябре мы увидим первые производства в судах. Это не те производства, которые должны вестись годами. Два-три месяца достаточно с такой доказательной базой, для того, чтобы отправить производство в суд. Фамилии мы сможем озвучить, когда будет составлен обвинительные акт. Что быстрее дело дойдет до суда, то скорее услышим первые фамилии", - сказал Холодницкий.
- В мае и июне прокатились две волны массовых обысков по делу о договорных матчах в украинском футболе. В ходе масштабной спецоперации полиции была установлена причастность к махинациям 35 клубов.
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