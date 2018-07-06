11 фигурантам дела о договорных матчах объявлено подозрение, - Холодницкий

6 июля, 2018, 12:00

Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении

Об этом сообщает "Футбол 1".

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и президента Федерации футбола Украины, среди подозреваемых пять футболистов, менеджеры клубов и два тренера.

"Объявлено 11 подозрений, среди них пять футболистов, четыре менеджера футбольных клубов и два тренера. Надеюсь, до конца лета, в сентябре мы увидим первые производства в судах. Это не те производства, которые должны вестись годами. Два-три месяца достаточно с такой доказательной базой, для того, чтобы отправить производство в суд. Фамилии мы сможем озвучить, когда будет составлен обвинительные акт. Что быстрее дело дойдет до суда, то скорее услышим первые фамилии", - сказал Холодницкий.