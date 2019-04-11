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Трех украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи


фото: Facebook
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно отстранил от футбола трех украинских игроков за участие в договорных матчах

Об этом сообщает FootballHub в Twitter.

КДК ФФУ решил пожизненно дисквалифицировать украинских футболистов Егора Лугового, Тараса Дура и Сергея Гаращенкова.

Футбольный клуб "Сумы" КДК ФФУ лишил профессионального статуса. Клуб и футболисты получили наказание за участие в договорных матчах.

"Сумы" в нынешнем сезоне выступают в первой лиге и занимают в турнирной таблице тринадцатое место.

  • Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных.
  • Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
  • Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
  • Правоохранители провели более 50 обысков в 9 областях Украины по делу об организации договорных футбольных матчей.
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