Трех украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи
11 апреля, 2019, 14:11
Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно отстранил от футбола трех украинских игроков за участие в договорных матчах
Об этом сообщает FootballHub в Twitter.
КДК ФФУ решил пожизненно дисквалифицировать украинских футболистов Егора Лугового, Тараса Дура и Сергея Гаращенкова.
Футбольный клуб "Сумы" КДК ФФУ лишил профессионального статуса. Клуб и футболисты получили наказание за участие в договорных матчах.
"Сумы" в нынешнем сезоне выступают в первой лиге и занимают в турнирной таблице тринадцатое место.
BREAKING- FootballHub (@FootballHub_Ua) 11 апреля 2019 г.
По нашей информации, КДК лишил ПФК Сумы статуса профессионального футбольного клуба❗
Некоторые футболисты, в частности Луговой, Дурай и Гаращенков, получили пожизненное отстранение от футбола. Некоторые имеют меньшее наказание. Детали позже pic.twitter.com/FHfDVBz55a
- Федерация футбола Украины по итогам дела о договорных матчах готовит дисквалификацию десятков причастных.
- Руководитель САП и вице-президент ФФУ Назар Холодницкий заявил, что 11 фигурантам по делу о договорных футбольных матчах объявлено о подозрении.
- Полиция вновь проводит массовые обыски по делу о договорных матчах.
- Правоохранители провели более 50 обысков в 9 областях Украины по делу об организации договорных футбольных матчей.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-