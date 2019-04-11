Трех украинских футболистов пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи

11 апреля, 2019, 14:11

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ пожизненно отстранил от футбола трех украинских игроков за участие в договорных матчах

Об этом сообщает FootballHub в Twitter.

КДК ФФУ решил пожизненно дисквалифицировать украинских футболистов Егора Лугового, Тараса Дура и Сергея Гаращенкова.

Футбольный клуб "Сумы" КДК ФФУ лишил профессионального статуса. Клуб и футболисты получили наказание за участие в договорных матчах.

"Сумы" в нынешнем сезоне выступают в первой лиге и занимают в турнирной таблице тринадцатое место.

BREAKING

По нашей информации, КДК лишил ПФК Сумы статуса профессионального футбольного клуба❗

Некоторые футболисты, в частности Луговой, Дурай и Гаращенков, получили пожизненное отстранение от футбола. Некоторые имеют меньшее наказание. Детали позже pic.twitter.com/FHfDVBz55a - FootballHub (@FootballHub_Ua) 11 апреля 2019 г.