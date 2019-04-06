Зидан определился с будущим Лунина в "Реале"
6 апреля, 2019, 15:15
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим украинского голкипера Андрея Лунина в мадридском клубе
Об этом сообщает Marca.
Зинедин Зидан побыстрее хочет решить проблему с вратарями своей команды. В сезоне 2019/2020 защищать ворота "Реала" будут Тибо Куртуа и Андрей Лунин. Основным голкипером будет бельгиец. Ему доверяют, несмотря на неубедительные выступления.
Вторым вратарем станет именно украинец, который не получает достаточно игрового времени в "Леганесе", за который выступает на правах аренды.
Нынешний запасной голкипер "Реала" Кейлор Навас будет проинформирован об этом решении. Ему предоставят возможность самому решить, стоит ли продолжать карьеру в мадридском клубе.
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