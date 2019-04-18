Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд форварда "Динамо" в Лиге чемпионов

18 апреля, 2019, 11:11

Корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максима Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.

Сон Хин Мин стал одним из героев четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3: 4) и оформил дубль. Он стал самым результативным азиатским игроком в истории турнира с 12 голами. Сон превзошел достижение Максима Шацких (11), который выступал за киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне Мон Хин Мин сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.