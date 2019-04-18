//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд форварда "Динамо" в Лиге чемпионов


фото: REUTERS
Корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максима Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.

Сон Хин Мин стал одним из героев четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3: 4) и оформил дубль. Он стал самым результативным азиатским игроком в истории турнира с 12 голами. Сон превзошел достижение Максима Шацких (11), который выступал за киевское "Динамо".

В нынешнем сезоне Мон Хин Мин сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать