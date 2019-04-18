Игрок "Тоттенхэма" побил рекорд форварда "Динамо" в Лиге чемпионов
18 апреля, 2019, 11:11
Корейский вингер "Тоттенхэма" Сон Хин-Мин побил рекорд узбекского форварда "Динамо" Максима Шацких по результативности азиатских футболистов в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Gracenote Live в twitter.
Сон Хин Мин стал одним из героев четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (3: 4) и оформил дубль. Он стал самым результативным азиатским игроком в истории турнира с 12 голами. Сон превзошел достижение Максима Шацких (11), который выступал за киевское "Динамо".
В нынешнем сезоне Мон Хин Мин сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.
- With his brace, Son Heung-Min (12) breaks Maxim Shatskikh's (11) record for most Champions League goals by players representing an Asian country. #UCL #MCTOT- Gracenote Live (@GracenoteLive) 17 апреля 2019
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола эмоционально прокомментировал неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".
- Экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо, который играет за "Манчестер Сити", обругал систему видеоповторов VAR после вылета его команды из Лиги чемпионов.
- 17 апреля в другом матче 1/4 финала английский "Ливерпуль" разгромил португальский "Порту" .
- 16 апреля полуфиналистами Лиги чемпионов стали нидерландский "Аякс" и английский "Ливерпуль" .
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