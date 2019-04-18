Это жестоко. Гвардиола болезненно отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов

18 апреля, 2019, 09:37

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал неудачу в четвертьфинальном противостоянии Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом"

Об этом сообщает BBC.

"Это жестоко. Но что есть - то есть. С этим нужно смириться. После 20 минут мы вели 3: 2, во втором тайме мы создали много моментов и забили необходимые голы. К сожалению, плохой конец. Поздравляем "Тоттенхэм", удачи в полуфинале", - сказал Гвардиола.

По словам главного тренера "Манчестер Сити", в эпизоде с решающим голом "Тоттенхэма" в исполнении Фернандо Льоренте, испанский футболист сыграл рукой. Также Гвардиола выразил сомнения по поводу офсайда в компенсированное время, после которого был отменен гол Рахима Стерлинга, который выводил манчестерцев в полуфинал. В обоих эпизодах турецкий рефери Джюнейт Чакыр принял решение после просмотра видеоповторов с помощью системы VAR.

"Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной точки зрения, при голе Фернандо Льоренте играл рукой. Возможно, с точки зрения рефери - не играл. Отменен гол Стерлинга? Я посмотрел весь эпизод, и люди сверху решили, что это офсайд", - сказал Гвардиола.