Это жестоко. Гвардиола болезненно отреагировал на вылет "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов
Об этом сообщает BBC.
"Это жестоко. Но что есть - то есть. С этим нужно смириться. После 20 минут мы вели 3: 2, во втором тайме мы создали много моментов и забили необходимые голы. К сожалению, плохой конец. Поздравляем "Тоттенхэм", удачи в полуфинале", - сказал Гвардиола.
По словам главного тренера "Манчестер Сити", в эпизоде с решающим голом "Тоттенхэма" в исполнении Фернандо Льоренте, испанский футболист сыграл рукой. Также Гвардиола выразил сомнения по поводу офсайда в компенсированное время, после которого был отменен гол Рахима Стерлинга, который выводил манчестерцев в полуфинал. В обоих эпизодах турецкий рефери Джюнейт Чакыр принял решение после просмотра видеоповторов с помощью системы VAR.
"Я поддерживаю VAR, но, возможно, с одной точки зрения, при голе Фернандо Льоренте играл рукой. Возможно, с точки зрения рефери - не играл. Отменен гол Стерлинга? Я посмотрел весь эпизод, и люди сверху решили, что это офсайд", - сказал Гвардиола.
- Напомним, 17 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов "Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4: 3 , но вылетел из турнира из-за поражения в первом матче со счетом 0: 1.
- 17 апреля в другом матче 1/4 финала английский "Ливерпуль" разгромил португальский "Порту" .
- 16 апреля полуфиналистами Лиги чемпионов стали нидерландский "Аякс" и английский "Ливерпуль" .
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