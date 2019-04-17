"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" в фантастическом четвертьфинале, но вылетел из Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Тоттенхэм" (Англия) 4:3
Голы: Стерлинг, 4, 21, Бернарду Силва, 11 Агуэро, 59 - Сон Хин Мин, 7, 10, Льоренте, 73
Первый матч - 0: 1
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко пропустил четвертьфинал Лиги чемпионов из-за травмы и не попал даже в заявку на матч.
Игра развивалась по невероятному сценарию и команды уже за 21 минуту забили пять голов. На 4-й минуте "Манчестер Сити" вперед вывел Рахим Стерлинг.
"Тоттенхэм" ответил дублем Сон Хин Мина на 7-й и 10-й минутах. Сразу же после этого счет сравнял Бернарду Силва. Вперед команду Хосепа Гвардиолы вывел Стерлинг, который оформил дубль.
В двухматчевом противостоянии "Манчестер Сити" захватил лидерство благодаря голу Серхио Агуэро на 59-й минуте. Теперь забивать было уже нужно лондонцам.
На сторону "Тоттенхэма" преимущество снова склонил Фернандо Льоренте, который отличился на 73-й минуте.
"Манчестер Сити" победил "Тоттенхэм" 4:3, но вылетел из Лиги чемпионов.
В полуфинале "Тоттенхэм" встретится с голландским "Аяксом".
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити" со счетом 1: 0.
- Во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн получил серьезную травму и выбыл до конца сезона .
- 16 апреля первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Аякс" и "Барселона" .
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