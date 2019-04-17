"Ливерпуль" разгромил "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига чемпионов
1/4 финала. Ответный матч
"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:4
Голы: Милитан, 69 - Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84
Первый матч - 0: 2
"Ливерпуль" открыл счет на 26-й минуте усилиями Садио Мане и фактически снял вопрос о полуфиналисте - "Порту" теперь было необходимо забивать в ответ четыре гола.
На 65-й минуте еще сложнее положение португальцев сделал Мохамед Салах, который забил второй гол. Сократил отставание "Порту" в счете на 69-й минуте Эдер Милитан.
Однако Фирмино на 77-й минуте снова довел преимущество "Ливерпуля" до двух голов. Разгромным счет на 84-й минуте сделал Вирджил ван Дейк.
"Ливерпуль" победил "Порту" 4:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
В полуфинале "Ливерпуль" встретится с "Барселоной".
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома "Порту" 2: 0 .
- 14 апреля в 34-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Челси" и отобрал у "Манчестер Сити" лидерство в турнире .
- 16 апреля первыми полуфиналистами Лиги чемпионов стали "Барселона" и амстердамский "Аякс" .
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