//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ливерпуль" разгромил "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил в гостях "Порту" и вышел в следующий раунд

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:4

Голы: Милитан, 69 - Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

Первый матч - 0: 2

"Ливерпуль" открыл счет на 26-й минуте усилиями Садио Мане и фактически снял вопрос о полуфиналисте - "Порту" теперь было необходимо забивать в ответ четыре гола.

На 65-й минуте еще сложнее положение португальцев сделал Мохамед Салах, который забил второй гол. Сократил отставание "Порту" в счете на 69-й минуте Эдер Милитан.

Однако Фирмино на 77-й минуте снова довел преимущество "Ливерпуля" до двух голов. Разгромным счет на 84-й минуте сделал Вирджил ван Дейк.

"Ливерпуль" победил "Порту" 4:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале "Ливерпуль" встретится с "Барселоной".

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

18 апреля, 2019 четверг

17 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать