"Ливерпуль" разгромил "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов

18 апреля, 2019, 00:01

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" разгромил в гостях "Порту" и вышел в следующий раунд

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига чемпионов

1/4 финала. Ответный матч

"Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия) 1:4

Голы: Милитан, 69 - Мане, 26 Салах, 65, Фирмино, 77, ван Дейк, 84

Первый матч - 0: 2

"Ливерпуль" открыл счет на 26-й минуте усилиями Садио Мане и фактически снял вопрос о полуфиналисте - "Порту" теперь было необходимо забивать в ответ четыре гола.

На 65-й минуте еще сложнее положение португальцев сделал Мохамед Салах, который забил второй гол. Сократил отставание "Порту" в счете на 69-й минуте Эдер Милитан.

Однако Фирмино на 77-й минуте снова довел преимущество "Ливерпуля" до двух голов. Разгромным счет на 84-й минуте сделал Вирджил ван Дейк.

"Ливерпуль" победил "Порту" 4:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

В полуфинале "Ливерпуль" встретится с "Барселоной".