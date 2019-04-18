Лига чемпионов: определились все полуфиналисты
18 апреля, 2019, 07:00
17 апреля определились все полуфиналисты Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинал главного европейского клубного турнира 16 апреля вышли "Барселона" и нидерландский "Аякс". 17 апреля к ним присоединились английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
В полуфинале "Барселона" встретится с "Ливерпулем", а "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом".
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