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Лига чемпионов: определились все полуфиналисты


фото: uefa
17 апреля определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинал главного европейского клубного турнира 16 апреля вышли "Барселона" и нидерландский "Аякс". 17 апреля к ним присоединились английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В полуфинале "Барселона" встретится с "Ливерпулем", а "Аякс" сыграет с "Тоттенхэмом".

 

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