Коноплянка жалеет, что в сборной Украины нет Ракицкого
19 марта, 2019, 15:33
Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 будет не хватать защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Коноплянки ему хватит в сборной Ракицкого, а о его отсутствии жалеют все футболисты и тренеры.
"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", - сказал Коноплянка.
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