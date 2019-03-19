Коноплянка жалеет, что в сборной Украины нет Ракицкого

19 марта, 2019, 15:33

Евгений Коноплянка заявил, что сборной Украины в отборе Евро-2020 будет не хватать защитника российского "Зенита" Ярослава Ракицкого

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Коноплянки ему хватит в сборной Ракицкого, а о его отсутствии жалеют все футболисты и тренеры.

"Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать", - сказал Коноплянка.