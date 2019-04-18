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Ситуация с Приватбанком. Порошенко поручил сообщить миру о попытках дестабилизации Украины

Президент Петр Порошенко поручил МИД проинформировать международных партнеров о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине

Об этом президент написал в Тwitter.

"Поручил МИД проинформировать наших международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, МВФ, США и ЕС, по мотивации бывших акционеров Приватбанка и их политических представителей о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине", - написал он.

 

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