Ситуация с Приватбанком. Порошенко поручил сообщить миру о попытках дестабилизации Украины

18 апреля, 2019, 22:29

Об этом президент написал в Тwitter.

"Поручил МИД проинформировать наших международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, МВФ, США и ЕС, по мотивации бывших акционеров Приватбанка и их политических представителей о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине", - написал он.