Ситуация с Приватбанком. Порошенко поручил сообщить миру о попытках дестабилизации Украины
18 апреля, 2019, 22:29
Президент Петр Порошенко поручил МИД проинформировать международных партнеров о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине
Об этом президент написал в Тwitter.
"Поручил МИД проинформировать наших международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, МВФ, США и ЕС, по мотивации бывших акционеров Приватбанка и их политических представителей о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине", - написал он.
Поручил МИД проинформировать наших международных партнеров, в частности ЕБРР, ЕИБ, Всемирный банк, МВФ, США и ЕС, по мотивации бывших акционеров Приватбанка и их политических представителей о попытках дестабилизации политической и финансовой ситуации в Украине- Петр Порошенко (@poroshenko) 18 апреля 2019 г.
- Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банк уУкраины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, что судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину, недобросовестные.
- Президент Петр Порошенко заявил, что победа на выборах Владимира Зеленского приведет к возвращению "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому и массовой потери средств украинском.
- Порошенко созвал совещание Совета нацбезопасности и обороны Украины по решению суда о незаконности национализации "ПриватБанка".
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