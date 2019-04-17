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В Гааге заслушают Россию относительно нарушения морского права


фото: AFP
Суд в Гааге проведет слушания относительно предыдущих возражений России по делу по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года

Об этом сообщает Укринформ .

Арбитраж Постоянной палаты третейского суда в Гааге с 10 по 15 июня проведет слушания относительно предыдущих возражений, говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны уже представили письменные замечания по фактическим доказательствам.

Отмечается, что вступительное заявление РФ назначено на понедельник, 10 июня, в 10:00. Вступительное заявление Украины - на вторник, 11 июня, на 10 часов утра.

  • Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
  • Президент Петр Порошенко поручил МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.
  • В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по военнопленных моряков.
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