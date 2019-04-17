В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по военнопленным морякам

17 апреля, 2019, 09:53

Российская сторона отметила, что якобы открыта к двусторонним консультациям по вопросам агрессии в Керченском проливе

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую в результате неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях. Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о распоряжении временных мер, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинским соглашениям, возможности проведения консультаций. Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с этим инц иденти ", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.