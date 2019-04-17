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В РФ назвали "недобросовестным" иск Украины в Международный трибунал по военнопленным морякам

Российская сторона отметила, что якобы открыта к двусторонним консультациям по вопросам агрессии в Керченском проливе

Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"Украинская сторона вновь поступает недобросовестно, пытаясь использовать данную ситуацию, возникшую в результате неправомерных действий украинских кораблей, во внутриполитических целях. Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с ходатайством о распоряжении временных мер, несмотря на предусмотренные международным правом, в том числе российско-украинским соглашениям, возможности проведения консультаций. Российская сторона остается открытой к контактам в двустороннем формате по вопросам, связанным с этим инц иденти ", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел обратиться в Международный трибунал по морскому праву для освобождения пленных украинских моряков.

  • 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября 2018 оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам.
  • В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
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