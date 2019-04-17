Украинец возглавил рейтинг лучших футболистов чемпионата Бельгии
Об этом сообщает "Команда №1" .
Руслан Малиновский стал лучшим футболистом матча чемпионата Бельгии с "Брюгге" (3: 1). Хавбек "Генка" забил мяч и отдавал острые передачи. В сумме украинец 34 раза вступал в единоборство (выиграл 47% дуэлей), а это рекордный для него показатель в этом сезоне. Оценка эффективности игры Малиновского составила 352 балла (лучший результат InStat Index в туре), и это позволило нашему футболисту вернуться на первое место в рейтинге лучших игроков бельгийской лиги.
Лучшие футболисты чемпионата Бельгии по оценкам InStat
1. Руслан Малиновский "Генк" 312
2. Леандро Троссард "Генк" 307
3. Ханс Ванаку "Брюгге" 302
Алехандро Посуэло "Генк" 302
5. Эммануэль Бонавентура "Брюгге" 295
Как информирует издание, Малиновский занимает первое место в чемпионате Бельгии по количеству ударов по воротам - 116, он лидирует в чемпионате Бельгии по количеству передач - 2183 и по количеству выигранных единоборств - 311.
В этом сезоне Руслан Малиновский провел за "Генк" 46 матчей во всех турнирах (в прошлом году было 42).
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