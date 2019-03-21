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Коноплянка потролил партнера по сборной за неумение пользоваться сантехникой


фото: ffu.ua
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским

Видео футболист опубликовал в Twitter.

Евгений Коноплянка показал забавное видео с Русланом Малиновским накануне отборочного матча Евро-2020 с Португалией.

Игрок "Генка" подошел к водопроводному крану необычной формы в надежде вымыть руки. Но смеситель отказывался работать, что вызвало невероятный смех у партнеров Малиновского по сборной.

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