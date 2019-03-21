Коноплянка потролил партнера по сборной за неумение пользоваться сантехникой
21 марта, 2019, 12:35
Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским
Видео футболист опубликовал в Twitter.
Евгений Коноплянка показал забавное видео с Русланом Малиновским накануне отборочного матча Евро-2020 с Португалией.
Игрок "Генка" подошел к водопроводному крану необычной формы в надежде вымыть руки. Но смеситель отказывался работать, что вызвало невероятный смех у партнеров Малиновского по сборной.
21 марта 2019 г.
- Фаны патриотически встретили команду Андрея Шевченко в Лиссабоне.
- Сборная Украины перед матчем с Португалией потеряла полузащитника .
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