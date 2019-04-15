Украинца признали игроком матча в Бельгии
15 апреля, 2019, 16:02
"Генк" признал украинца Руслана Малиновского лучшим игроком матча чемпионата Бельгии против "Брюгге"
Об этом "Генк" сообщил в Twitter.
Награда досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. 25-летний хавбек в этой встрече реализовал пенальти.
Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах. В его активе 28 очков по системе "гол + пас" за "Генк" в сезоне.
What a game! Well done Ruslan! #krcgenk #gnkclu #samengenk pic.twitter.com/7Zeu4hdMV3- KRC Genk (@KRCGenkofficial) 15 апреля 2019 г.
- Полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского хотел купить московский "Спартак", но футболист отказался выступать в чемпионате России.
- Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским.
- Бельгийский "Генк" отказывается продавать украинского футболиста Руслана Малиновского итальянской "Роме".
- Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отличился 15-й раз в сезоне .
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