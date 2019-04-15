Украинца признали игроком матча в Бельгии

15 апреля, 2019, 16:02

"Генк" признал украинца Руслана Малиновского лучшим игроком матча чемпионата Бельгии против "Брюгге"

Об этом "Генк" сообщил в Twitter.

Награда досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. 25-летний хавбек в этой встрече реализовал пенальти.

Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах. В его активе 28 очков по системе "гол + пас" за "Генк" в сезоне.