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Украинца признали игроком матча в Бельгии


фото: ua-football.com
"Генк" признал украинца Руслана Малиновского лучшим игроком матча чемпионата Бельгии против "Брюгге"

Об этом "Генк" сообщил в Twitter.

Награда досталась украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. 25-летний хавбек в этой встрече реализовал пенальти.

Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах. В его активе 28 очков по системе "гол + пас" за "Генк" в сезоне.

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