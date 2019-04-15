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Игрок сборной Украины забил 15-й мяч в Бельгии


фото: sportarena.com
Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отличился 15-й раз в сезоне

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Руслан Малиновский забил на 55-й минуте матча с "Брюгге" (3: 1), он реализовал пенальти.

Малиновский сыграл в матче 79 минут.

Этот гол стал 15-м для него в сезоне в 45 матчах. Он также отдал 13 голевых передач, всего в его активе 28 баллов по системе "гол + пас" за "Генк" в сезоне.

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