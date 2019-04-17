Решение Дании заставит "Газпром" увеличить транзит через Украину, - росСМИ
Об этом пишет российское издание Коммерсант .
Как отмечает издание, "Газпром", даже если газопровод не будет открыт в запланированное время, будет иметь обязательства по поставкам газа в Европу. Сценарий значительного сокращения транзита через Украину не осуществится, даже учитывая запуск второй ветки Турецкого потока.
Так, по оценке Марии Беловой с Vygon Consulting, при запуске двух нитей "Турецкого потока" на 32 млрд кубометров, загрузка Трансбалканского газопровода в реверсном режиме и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 потребность в украинском транзите составит 68 млрд кубометров. Однако даже если «Газпром» успеет построить "Северный поток-2" до 2020 года, он будет загружен лишь наполовину из-за неполной готовности внутриевропейской газотранспортной системы (газопровода Eugal) - в таком случае транзит через Украину может сократиться вдвое, примерно до 45 млрд кубометров.
"Теперь" Газпром "вынужден будет вести переговоры с Украиной о транзите в 2020 году довольно существенных объемов газа - в разы больше, чем назывались главой монополии Алексеем Миллером ровно год назад 10-15 млрд кубометров в год", - информирует издание.
Как сообщается, в "Nord Stream 2 AG" (компании - операторе газопровода - ред.) 15 апреля подчеркнули, что эти действия регулятора "можно рассматривать исключительно как преднамеренную попытку задержать завершения проекта".
По мнению Данила Бочкарева из института "Восток-Запад", Дания медлит с изданием разрешения на строительство Nord Stream 2, чтобы укрепить позиции Украины в переговорах с "Газпромом" по транзиту.
- Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
- После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
- Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
- 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датском энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
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