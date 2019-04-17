Решение Дании заставит "Газпром" увеличить транзит через Украину, - росСМИ

17 апреля, 2019, 14:16

Решение Дании о задержке выдачи разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2", вероятно, заставит "Газпром" согласиться на значительно больший транзит газа через Украину, чем планировалось изначально

Об этом пишет российское издание Коммерсант .

Как отмечает издание, "Газпром", даже если газопровод не будет открыт в запланированное время, будет иметь обязательства по поставкам газа в Европу. Сценарий значительного сокращения транзита через Украину не осуществится, даже учитывая запуск второй ветки Турецкого потока.

Так, по оценке Марии Беловой с Vygon Consulting, при запуске двух нитей "Турецкого потока" на 32 млрд кубометров, загрузка Трансбалканского газопровода в реверсном режиме и при сохранении объемов поставок российского газа в Европу на уровне 2018 потребность в украинском транзите составит 68 млрд кубометров. Однако даже если «Газпром» успеет построить "Северный поток-2" до 2020 года, он будет загружен лишь наполовину из-за неполной готовности внутриевропейской газотранспортной системы (газопровода Eugal) - в таком случае транзит через Украину может сократиться вдвое, примерно до 45 млрд кубометров.

"Теперь" Газпром "вынужден будет вести переговоры с Украиной о транзите в 2020 году довольно существенных объемов газа - в разы больше, чем назывались главой монополии Алексеем Миллером ровно год назад 10-15 млрд кубометров в год", - информирует издание.

Как сообщается, в "Nord Stream 2 AG" (компании - операторе газопровода - ред.) 15 апреля подчеркнули, что эти действия регулятора "можно рассматривать исключительно как преднамеренную попытку задержать завершения проекта".

По мнению Данила Бочкарева из института "Восток-Запад", Дания медлит с изданием разрешения на строительство Nord Stream 2, чтобы укрепить позиции Украины в переговорах с "Газпромом" по транзиту.